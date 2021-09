Aperto a Palermo il polo informativo, espositivo e culturale dell’Esercito in Sicilia [FOTO]

21 Settembre 2021 15:49

Aperto a Palermo il polo informativo, espositivo e culturale dell’Esercito in Sicilia, un’occasione per avvicinare ancor di più la Forza Armata al territorio

Da oggi, un contatto in più con l’Esercito Italiano, il primo nel suo genere. Un punto di riferimento per i giovani che vogliono avvicinarsi alla Forza Armata, una guida garantita da chi ha già percorso la medesima esperienza. Il Punto Informazioni è accessibile in presenza e da remoto nelle giornate di martedì e giovedì dalle 09.30 alle 12.30. Webinar, chat, telefono, e-mail gli strumenti più diretti per facilitare l’interazione Esercito-territorio. Accanto alle preziose opportunità informative dedicate ai giovani, alla cittadinanza e alle famiglie dei militari, il Polo Informativo, Espositivo e Culturale dell’Esercito in Sicilia offre un percorso didattico-espositivo che ripercorre la storia della Forza Armata dall’Unità d’Italia e si presenta quale pregevole centro di aggregazione sociale e culturale, grazie alla disponibilità di sale e spazi per conferenze, incontri, concerti, spettacoli e mostre temporanee. Aperto di martedì e giovedì dalle 09.30 alle 12.30, presso la Caserma Ruggero Settimo, in piazza S. Francesco di Paola 37 a Palermo, il Polo Informativo, Espositivo e Culturale può essere visitato su prenotazione.