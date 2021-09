Reggina, tanta intensità nella seduta odierna: partitella decisa dai bomber. Le ultime dall’infermeria

29 Settembre 2021 18:37

Seduta odierna della Reggina caratterizzata da una partitella: risultato finale 1-1, a segno i due bomber

Continua ad allenarsi la Reggina in vista del delicato match di sabato a Pisa. Mister Aglietti, nell’ultimo giorno della settimana al Sant’Agata aperto agli organi di informazione, ha impostato la seduta su una partitella a campo ridotto 11 contro 11. Ritmi alti tra “verdi” e “neri” nella contesa, terminata 1-1 e decisa dai bomber Denis e Galabinov. Il tecnico amaranto ha mischiato un po’ le carte non lasciando intravedere troppi indizi in ottica probabile formazione. Soddisfatto, l’allenatore, soprattutto nella prima parte: “continuiamo con questa intensità”, ha detto ai suoi ragazzi. Da segnalare la posizione di Cortinovis, che Aglietti ha utilizzato nei due di centrocampo, al fianco di Hetemaj. Già qualche settimana fa aveva detto che la sua idea fosse quella di utilizzarlo più arretrato e lavorerà per questo. Solo nel finale è stato spostato più avanti, dietro la punta. Dall’infermeria nessuna novità: non si sono visti Jeremy Menez e Claud Adjapong, entrambi ormai fuori da un po’ di settimane e probabilmente out anche per sabato. La sosta li aiuterà a velocizzare il recupero, che dovrebbe essere totale per la sfida di Vicenza.

Questi i due schieramenti della partitella.

Verdi: Turati/Aglietti, Lakicevic/Ejjaki, Cionek, Amione, Di Chiara, Bellomo, Bianchi, Crisetig/Gavioli, Ricci, Tumminello, Galabinov.

Neri: Micai/Lofaro, Loiacono, Stavropoulos, Regini, Liotti, Laribi, Hetemaj, Cortinovis, Rivas, Denis, Montalto.