A Villa San Giovanni una campagna di sensibilizzazione sulla violenza intra-familiare [FOTO]

Polizia di Stato: svolta a Villa San Giovanni una campagna di sensibilizzazione sulla violenza intra-familiare

Nelle giornate del 9 e 10 settembre 2021, nel Comune di Villa San Giovanni si è svolta una campagna di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno, purtroppo sempre più ricorrente, delle violenze intra-familiari e del disagio giovanile che ne consegue, organizzata dalla locale Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Dott.ssa Maria Grazia Richichi. In occasione di questa iniziativa, la Polizia di Stato, con le competenze del personale della Divisione Anticrimine e del Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni, ha manifestato la propria vicinanza stazionando con il camper della Polizia di Stato presso la Piazza ex Delegazione Municipale di Cannitello, dialogando con i cittadini presenti e distribuendo anche opuscoli e materiale illustrativo. Nella serata di ieri, a conclusione dell’evento, si è tenuto un incontro durante il quale sono intervenuti il Prefetto di Reggio Calabria Dott. Massimo Mariani, il Sindacodi Villa San Giovanni Dott.ssa Maria Grazia Richichi, il Dirigente del locale Commissariato di P.S. Vice Questore Dott.ssa Serafina Di Vuolo, l’Assessore alla legalità Dott.ssa Francesca Anastasia Porpiglia e la Dott.ssa Tiziana Catalano, Psicologa dei Servizi Sociali di quel Comune. Il personale della Polizia di Stato, nella circostanza, ha illustrato ai cittadini gli aspetti giuridici e procedurali della normativa sulla violenza di genere, nonché gli aspetti operativi delle Forze dell’Ordine che sono quotidianamente impegnate a tutela delle vittime di violenza. Nell’ambito delle raccomandazioni sui rischi connessi a tali fenomeni, sono state fornite informazioni sui contatti cui fare riferimento in caso di necessità (il 112 NUE, il Commissariato di PS online e l’app YOUPOL) e sugli strumenti di prevenzione e tutela, fra i quali l’ammonimento del Questore, cui poter ricorrere per interrompere tempestivamente le condotte aggressive subìte ponendo fine alle situazioni di disagio e sofferenza ad esse correlate.