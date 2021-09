A Reggio Calabria apre il Planet Beach Arena: primo e unico tempio degli sport sulla sabbia in riva allo Stretto [FOTO]

25 Settembre 2021 15:46

Aperto il primo e unico impianto sportivo reggino dedicato agli sport su sabbia, il Planet Beach Arena di Reggio Calabria, in Contrada Armacà

Aperto il primo e unico impianto sportivo reggino dedicato agli sport su sabbia, il Planet Beach Arena di Reggio Calabria, in Contrada Armacà. Una partenza entusiasmante che ha visto moltissimi giovani reggini appassionati degli sport su sabbia partecipare agli eventi promossi dalla nuova struttura sportiva, capace di ospitare Beach Volley, Beach Soccer, Beach Tennis, Foot Volley, Sand Basket ed altre discipline sportive su sabbia. Il Planet Beach Arena sarà un vero tempio degli sport della sabbia, aperto tutto l’anno nel massimo confort. Un’arena multidisciplinare di 1000 metri quadri di sabbia dotata di illuminazione notturna che può ospitare 1 campo di Beach Soccer, 3 campi regolamentari all’aperto, per tutti gli appassionati di beach volley, beach tennis, Foot Volley e Sand Basket, dotato di spogliatoi, centro medico e progettato per l’accessibilità degli sportivi con disabilità motoria e sensoriale. Il Planet Beach Arena è una struttura outdoor che nei mesi invernali si trasformerà in una struttura per gli sport su sabbia indoor attraverso una copertura mobile di ultima generazione. Il progetto nasce su iniziativa della società Planet srls, una giovane start-up costituita da un gruppo di giovani sportivi reggini, con il preciso obiettivo di realizzare il primo impianto sportivo della città di Reggio Calabria specializzato nel promuovere ed organizzare attività motorie e sportive legate al mondo della sabbia. Tutti gli appassionati di sport su sabbia di qualsiasi livello ed età avranno la possibilità di praticarli 12 mesi all’anno, il Planet Beach Arena sarà inoltre la sede di tornei a carattere amatoriale e nazionale. L’elemento naturale sabbia per sviluppare la multilateralità dello sport nei bambini e ragazzi per il miglioramento globale di tutte le loro capacità motorie. La struttura ospiterà i corsi del Planet Beach Arena Academy, un progetto sportivo di avviamento allo sport giovanile attraverso il quale bambini e ragazzi possono scegliere di praticare tre discipline di sport su sabbia: Beach Volley, Beach Soccer e Sand Basket. Uno sguardo è stato rivolto anche al mondo degli anziani, per i quali il Planet Beach Arena propone il fitness per la terza età su sabbia, finalmente l’attività fisica vista sempre più come un “farmaco” e per questo consigliata dai medici curanti. L’allenamento funzionale su sabbia per gli ultracinquantenni garantisce zero rischi di traumi articolari e muscolari, la morbidezza e la mobilità della sabbia migliorano la percezione del corpo nello spazio perché costringono a continui aggiustamenti per mantenere l’equilibrio, riducendo il rischio di infiammazioni muscolo-tendinee. L’arena di sabbia del Planet Beach Arena è stata già scelta da diverse realtà sportive reggine per implementare la preparazione dei loro atleti, le proprietà naturali della sabbia garantiscono un allenamento capace di stimolare gli aspetti coordinativi e condizionali perfezionando tecnica e tattica individuale. L’idea progettuale del Planet Beach Arena ha lo scopo di offrire ai cittadini uno spazio dove praticare l’attività sportiva in modo sicuro, alternativo e piacevole, contribuendo al rilancio dello sport reggino proiettandosi verso il futuro, e lasciando alle spalle il periodo difficile vissuto dallo sport a causa della pandemia.