Viola: Franco Calafiore importantissima conferma nel gruppo dirigenti

14 Agosto 2021 14:15

Franco Calafiore non è soltanto una figura direttiva ma, dall’anno scorso, è entrato anche a far parte dei soci proprietari della squadra neroarancio

Un altro anno in sella per uno dei dirigenti storici del basket reggino: Franco Calafiore è stato confermato nel suo ruolo dirigenziale in seno alla società neroarancio. “Dirigente poliedrico, dal ruolo di responsabile della segreteria sportiva al suo costante impegno al fianco del gruppo squadra, Franco Calafiore non è soltanto una figura direttiva ma, dall’anno scorso, è entrato anche a far parte dei soci proprietari della squadra neroarancio”, si specifica in una nota della società.

“Un volto più che noto agli appassionati di basket reggini (e non solo): un vero cuore neroarancio fin da ragazzo, muove i primi passi nel mondo cestistico negli anni del Piria, agli ordini del coach cui è dedicato il palazzetto dello sport di Pentimele, il suo omonimo Franco Calafiore. Accanto a lui, in quella squadra, i giocatori che hanno fatto la storia degli albori cestistici in riva allo stretto, come Santo Versace e Filippo Sauleo. Un amore, quello per la canotta neroarancio e la palla a spicchi, che Franco Calafiore ha coltivato per tutta la vita: dirigente della Viola negli anni ruggenti, dal 1980 al 1994. Il dirigente neroarancio ha da subito creduto al progetto Pallacanestro Viola, che ha accompagnato fin dalla sua nascita con il suo bagaglio di competenza, esperienza e amore per i colori che lo hanno sempre accompagnato”, conclude la nota.