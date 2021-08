Reggio Calabria e la “foresta in via Benassai”, un cittadino avverte: “gli alberi sono diventati un pericolo, il Comune è sordo ai solleciti di manutenzione”

12 Agosto 2021 13:23

“Segnalo la situazione perché il Comune è sordo a qualsiasi sollecito”: è il messaggio di un lettore che si augura qualcuno possa presto intervenire

La mancata cura del verde pubblico cittadino può diventare un problema. Ne è una testimonianza l’episodio del grosso ramo caduto ieri sera in via Marina, lo è anche una segnalazione inviata oggi ai canali di StrettoWeb da un lettore. In via Benassai di Reggio Calabria gli alberi sono cresciuti a dismisura, tanto da arrivare all’altezza di persone e veicoli. Di seguito la lettera del sign. Sergio Anversa che spiega la situazione e il possibile pericolo che questi possono provocare:

“Buon Giorno,

quanto in allegato non riguarda immagini della foresta amazzonica ma quella degli alberi in via Benassai di Reggio Calabria. I rami sono armai ad altezza dei mezzi e delle persone e costituiscono un pericolo. Segnalo quanto sopra perché il Comune è sordo a qualsiasi sollecito”.