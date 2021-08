14 Agosto 2021 12:50

Alla vigilia della trasferta della gara di Coppa Italia, l’allenatore della Reggina interverrà in conferenza stampa

Tutto pronto per l’inizio della stagione. La Reggina scenderà in campo lunedì 16 agosto per la sfida di Coppa Italia contro la Salernitana. E’ il primo incontro ufficiale, anticipa l’esordio in campionato col Monza. Il club intanto comunica che domenica 15 agosto il tecnico Alfredo Aglietti interverrà in conferenza stampa. L’inizio della conferenza, è previsto per le ore 19:00.