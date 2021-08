Roccella, successo al Teatro al Castello per il concerto di Gianna Nannini [FOTO]

20 Agosto 2021 13:13

Roccella Summer Festival: grande successo al Teatro al Castello per il concerto di Gianna Nannini, le immagini

Grande festa al Roccella Summer Festival, il nuovo progetto della Esse Emme Musica, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, per il concerto con la vulcanica Gianna Nannini. La rocker senese, premiata nell’occasione del concerto al Teatro al Castello con un’opera del maestro orafo Michele Affidato, ha proposto una carrellata delle sue canzoni più o meno note, in una nuova chiave, molto delicata e quasi privata. Già sold out da qualche settimana prima del concerto stesso, l’esibizione di Gianna Nannini a Roccella rientrava nelle date del tour “Piano forte e Gianna Nannini – La Differenza”, che prende il titolo dal suo ultimo album “La differenza”, ma sottolinea anche le due anime della sua musica: piano e forte, dolcezza ed energia, questo e molto altro è la rocker senese che ha riabbracciato i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante. Ricordiamo, inoltre, che c’è la possibilità di comprare i biglietti ancora disponibili per la data di Gianna Nannini a Roccelletta di Borgia, dove si esibirà il prossimo 26 agosto, grazie ad Armonie d’Arte Festival che ospita gli eventi a Scolacium. I biglietti per tutti gli eventi del Roccella Summer Festival sono in vendita online attraverso il circuito TicketOne, e nelle prevendite abituali in tutta la Calabria. I posti sono tutti a sedere e numerati: la capienza massima della struttura è di mille spettatori, come da normative vigenti. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.