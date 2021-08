14 Agosto 2021 20:21

Un altro ramo di uno dei ficus secolari in Via Marina, a Reggio Calabria, si è staccato cadendo in strada: le foto

Stesso albero, due giorni dopo. Rami ballerini, rami con “voglia di passeggio”. Sono quelli di uno dei ficus secolari in pieno centro, in Via Marina, esattamente accanto al Monumento ai Caduti di Reggio Calabria. Un lettore ci ha segnalato, tramite due foto, un altro ramo staccatosi dall’albero e caduto in strada, in una delle strade che collega Via Marina alta e bassa.