6 Agosto 2021 15:58

Reggio Calabria, l’incendio è divampato nella zona di via Trapezi Superiore

Un enorme incendio è divampato intorno alle ore 13 di oggi nella zona sud di Reggio Calabria e precisamente nella zona di via Trapezi Superiore. Le fiamme stanno interessando tutta la zona tanto che il fumo è ben visibile anche da molto lontano. Al momento un canadair è in azione per domare le fiamme.