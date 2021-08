Reggio Calabria, enorme incendio tra Sambatello e Diminniti: le fiamme divorano tutto, è una notte da incubo alle porte della città – FOTO e VIDEO LIVE

11 Agosto 2021 23:01

Reggio Calabria, continuano a bruciare da ore le colline settentrionali della città: situazione critica a Sambatello e Diminniti

L’emergenza incendi che sta interessando l’Aspromonte torna a ridosso della città di Reggio Calabria, già devastata per i roghi della scorsa settimana nella periferia Sud (Croce Valanidi, Aretina, Oliveto, Trunca, Bovetto e Santa Venere). Stavolta il fronte di fuoco più pericoloso e a ridosso del centro sta interessando le colline settentrionali della città dove, tra Sambatello, Diminniti e San Giovanni di Sambatello, sulle colline di Gallico, le fiamme divampano senza sosta da stamattina. La situazione è peggiorata in serata quando il rogo è arrivato a ridosso delle case, dopo aver distrutto vigneti, alberi secolari e casette rurali nelle campagne. A Diminniti la situazione è resa ancor più difficile dall’emergenza idrica che da almeno 3 settimane affligge il paese, dove l’approvvigionamento idrico è legato esclusivamente ad autobotti e mezzi di fortuna. Molte persone hanno abbandonato le loro abitazioni. Sul posto sono presenti numerose squadre dei Vigili del Fuoco ma non è stato possibile, vista l’emergenza in Aspromonte, avere supporto aereo e la situazione è degenerata, come possiamo osservare dalle immagini realizzate da Renzo Pellicano in serata.