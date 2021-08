Reggio Calabria: incendio catastrofico in Aspromonte, non si placano le fiamme. Minacciati aree da poco riconosciuti patrimonio dell’Umanità [FOTO]

7 Agosto 2021 18:32

Reggio Calabria: è l’inferno in Aspromonte, le fiamme non si placano seppur sono in azione alcuni canadair. Gli aggiornamenti

Il fronte degli incendi in Aspromonte non si placa e adesso insidia altre zone dell’Area protetta, minacciando siti da poco riconosciuti patrimonio dell’Umanità. Da 48 ore le fiamme divampano nelle montagne del versante sud e i soccorsi fanno fatica a contenere i roghi. “Siamo impegnati sul campo, insieme a tutti i volontari delle associazioni che collaborano nella campagna AIB, per lottare contro le fiamme. – ha detto il Presidente del Parco Leo Autelitano – Preoccupato dalla persistenza e dalla violenza del fuoco, che adesso minaccia anche le nostre Foreste vetuste, resto in continuo contatto con il presidente della Regione ed i rappresentanti di Calabria Verde, ai quali ho chiesto l’invio di tutti i mezzi e di tutti gli uomini a disposizione per riuscire a spegnere questi incendi. Lo stato d’emergenza è totale, se possibile ho invocato anche l’aiuto dell’Esercito per fronteggiare una situazione disastrosa. L’incendio intorno all’area di San Luca – ha aggiunto Autelitano – è arrivato a ridosso di Valle Infernale, scrigno di biodiversità con le sue faggete vetuste da poco riconosciute dall’Unesco quale patrimonio mondiale. Sul posto, al momento, operano 2 canadair e 1 elicottero che supportano le tantissime forze di terra impegnate nello spegnimento. Ma è un incendio di sottobosco, difficile e complicato da domare e che potrebbe variare improvvisamente in base alle condizioni del meteo, diventando più distruttivo e attaccando le foreste vetuste. Gravissima – ha detto ancora Autelitano – è la situazione nell’area Grecanica dove sono 4 i canadair attivi in tutta la zona. E’ una situazione spaventosa che è degenerata in pochissime ore in maniera devastante. Insieme alla Regione, a Calabria Verde e ai mezzi dei Vigili del fuoco siamo tutti impegnati per fronteggiare questa distruzione, ma invochiamo, a tutti i livelli, l’invio di altri uomini e mezzi, compreso l’Esercito per domare definitivamente le fiamme”.