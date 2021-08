Reggio Calabria, ennesimo grave incidente stradale in via Marina: un ferito trasportato in ospedale. Le FOTO

1 Agosto 2021 21:52

Reggio Calabria, ennesimo incidente sul Lungomare: coinvolte un’automobile e uno scooter. Il motociclista trasportato d’urgenza in ospedale a bordo di un’ambulanza

Ennesimo grave incidente stradale questa sera sulla via Marina di Reggio Calabria dove, intorno alle 20:30, un’automobile s’è scontrata con uno scooter mentre dal Lungomare cittadino stava per immettersi sulla salita Ernesto Basile, verso via Cattolica dei Greci. Secondo i primi frammentari rilievi, sembrerebbe che lo scooter stesse superando quando s’è scontrato con il mezzo che sterzava per salire. Il motociclista ha rimediato diverse fratture ed è stato immediatamente soccorso dai presenti sul posto, che hanno chiamato il 118. E’ stato trasportato con l’ambulanza in ospedale, fortunatamente non è in pericolo di vita. Il traffico è bloccato con lunghe code in entrambe le direzioni.