Reggio Calabria, furgone AVR finisce all’interno di una buca nel centro storico: era stata segnalata da tempo

12 Agosto 2021 23:15

Reggio Calabria, un mezzo dell’AVR è finito all’interno di una buca in centro storico

Pochi minuti fa un furgone dell’AVR, la società che si occupa di smaltimento rifiuti a Reggio Calabria, è finito all’interno di una voragine in pieno centro storico e precisamente in via Genova. La voragine era già stata segnalata tre anni fa al Comune dai cittadini.