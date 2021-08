Reggio Calabria, anche a Polistena è tempo di rimpatriate scolastiche: la V B dell’IPC si ritrova dopo 30 anni [FOTO]

15 Agosto 2021 11:59

Anche a Polistena le classi si ritrovano dopo una vita: rimpatriata della V B del 1991 dell’IPC di Polistena

Continuiamo a ricevere felici testimonianze di vecchie classi che approfittano dell’estate e dei social per ritrovarsi a distanza di una vita. Dopo aver raccontato storie di ritrovi di alunni di Reggio Calabria e di Villa, adesso è la volta di Polistena. La V B dell’IPC di Polistena, infatti, la sera del 12 agosto si è ritrovata a distanza di 30 anni, riunendo ex compagni che non si sono più visti dall’ormai lontano 1991, anno in cui è stato conseguito il diploma di maturità. A corredo dell’articolo le foto di allora e di oggi, con la torta che ha suggellato il felice momento.