Reggio Calabria, siamo alle solite: come ogni anno tardano ad essere pubblicati i bandi per le concessioni degli impianti sportivi alle società. Associazioni costrette a rivolgersi ai privati (pagando)

A Reggio Calabria, ogni anno, più o meno in questo periodo, si ripete l’annoso problema relativo alle strutture sportive. Nello specifico, per i bandi sulle concessioni alle società di utilizzo temporaneo degli impianti sportivi che di norma dovrebbero essere già pubblici da mesi, ma che tardano ad arrivare, per un problema o per l’altro. Più volte su StrettoWeb è stato denunciato il problema nel corso degli anni per via delle testimonianze degli addetti ai lavori. Anche quest’anno c’è da segnalare quelle che sono le loro lamentele: i bandi tardano ad arrivare, ritardando tutte quelle che sono le tempistiche sulla preparazione delle squadre delle varie discipline, costrette a rivolgersi a strutture private quando invece avrebbero a disposizione quelle comunali.

Fonti interne al mondo dello sport reggino puntano il dito contro l’Amministrazione Comunale e la Città Metropolitana, che non pubblicano i bandi prima di settembre-ottobre, con successive concessioni per novembre, a campionati già ampiamente cominciati. E il confronto con le altre città d’Italia è evidente: i bandi vengono pubblicati per fine giugno, a luglio si regolarizzano le concessioni alle associazioni e per metà agosto potrebbero in realtà già iniziare gli allenamenti. E’ questo il motivo per cui purtroppo tante associazioni sportive hanno chiuso i battenti, mentre altre sono state costrette ad adeguarsi ai costi più elevati per regalare ai propri bambini e ragazzi momenti di sport. Le tariffe per gli impianti sportivi, infatti, sono state modificate, aumentate dai commissari con la promessa che tutto sarebbe tornato come prima dopo i cinque anni di commissariamento, ma questo non è avvenuto, come abbiamo potuto constatare dalla testimonianza di chi da anni è costretto ai salti mortali per mandare avanti la propria società.

Nonostante le promesse, ci viene ribadito, l’Amministrazione ha ridotto solo i costi per lo svolgimento delle partite, aiutando così soltanto chi disputa campionati senior. Non abbassando le tariffe per l’affitto degli impianti, le società che realmente svolgono attività sportiva senza lucro, con i giovani del nostro territorio e senza sponsor, faticano a sopravvivere e così a farne le spese sono sempre e solo i bambini, i ragazzi e le loro famiglie. Diventa difficile, quest’anno, capire quale possa essere l’impedimento di questi ritardi. Gli anni scorsi, infatti, tante strutture sportive venivano occupate dai migranti sbarcati sulle nostre coste, la scorsa stagione invece il problema era il Covid e le palestre da utilizzare come classi per diminuire il numero di alunni per ogni aula e garantire il distanziamento. E quest’anno? A titolo informativo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, gli impianti sportivi in città per cui si aspettano i bandi sono: Pentimele, Archi, Scatolone, Palloncino. I bandi delle ore disponibili per gli impianti dati in concessione a privati sono invece: Botteghelle, Ibico (Palalumaka), Boccioni di Viale Messina e Boccioni di Gallico, oltre a tutte le palestre delle scuole comunali.

Morale della favola: anche sotto questo aspetto, oltre a quelli che già vediamo quotidianamente sul territorio, c’è da segnalare il malcontento di chi vorrebbe mandare avanti la propria attività. E nessuno provi a considerare lo sport un bisogno secondario rispetto all’emergenza rifiuti o alla carenza d’acqua. Avere la possibilità di fare sport è un diritto in ogni città civile. Ma forse, se la Calabria è stata l’unica regione italiana a non aver conquistato neanche una delle 40 medaglie tricolori alle Olimpiadi, un motivo ci sarà. Evidentemente allo sport, ma così non dovrebbe essere, non viene data la giusta importanza. Le strutture sono poche e alcune di quelle che ci sono si presentano in condizioni tutt’altro che belle (basti pensare al Coni di Reggio Calabria). Anche fare sport, a Reggio Calabria, è diventata un’impresa.