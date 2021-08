Reggina, Galabinov è sbarcato sullo Stretto: le FOTO del suo arrivo a Reggio Calabria

18 Agosto 2021 19:15

Il nuovo attaccante della Reggina, Andrej Galabinov, è arrivato a Reggio Calabria: tutte le foto

Andrej Galabinov è sbarcato a Reggio Calabria. Come anticipato, il giocatore avrebbe raggiunto lo Stretto questo pomeriggio, per firmare il contratto e unirsi ai compagni. E’ lui il colpo importante in attacco della Reggina, che completa il reparto offensivo dopo l’ufficialità di Tumminello. Il centravanti ha raggiunto la città dello Stretto in aereo, arrivando da Roma Fiumicino al “Tito Minniti” alle 18.35. Ad attenderlo il ds Massimo Taibi con alcuni componenti dello staff comunicazione. Presente anche il dott. Pasquale Favasuli. Un piccolo gruppo di tifosi ha accolto e scattato qualche foto col giocatore, il quale si è concesso agli autografi. Entusiasmo tra i presenti e un qualche coro: “Facci sognare”. A corredo dell’articolo, le foto del calciatore appena sceso dall’aereo e diretto verso il Sant’Agata per la firma di rito.