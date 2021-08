Paganese-Acr Messina 2-4: prova subito a riaprirla la squadra di casa, Murolo accorcia! – LIVE

28 Agosto 2021 18:31

La diretta di Paganese-Acr Messina, match valido per la 1ª giornata del campionato di Serie C girone C 2021/22. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

E’ la prima, si comincia. L’Acr Messina debutta nel girone C di Serie C per la prima dopo il ritorno nei Prof a distanza di qualche anno. Il primo impegno è subito ostico, in casa di una Paganese ambiziosa. I giallorossi si presentano con un organico nuovo di zecca, in seguito alla rivoluzione tecnico-societaria, e sono già stati capaci di impressionare in Coppa Italia Serie C, sbancando Castellammare di Stabia per 2-3 in rimonta.

Paganese-Acr Messina DIRETTA / LIVE

65′ – Paganese-Acr Messina non finisce mai e non finisce mai di regalare emozioni: al poker giallorosso è seguito subito il 2-4 segnato in mischia da Murolo. La Paganese ha ancora il tempo per riaprirla, ma l’Acr proverà a difendere il vantaggio. Che partita al Marcello Torre!

63′ – Un Messina tritatutto, Paganese asfaltata: arriva il poker di Simonetti dopo l’ora di gioco. L’esterno giallorosso segna un rigore in movimento dopo assist di Balde: è 1-4.

61′ – Damian ci riprova con una super punizione, ma Baiocco la toglie dalle ragnatele e gli nega il secondo gol di fila dopo la magia di Castellammare.

58′ – La Paganese chiama i rinforzi per provare a recuperare: esce Diop ed entra l’ultimo colpaccio di mercato, Piovaccari.

50′ – L’Acr Messina fa 1-3: i giallorossi la mettono in ghiaccio al 50′ con Morelli, bravo ad insaccare a porta vuota di testa dopo gli errori in uscita del portieri. Che esordio per i peloritani!

46′ – La Paganese subito vicina al pari con Diop, che di testa sfiora il pari: l’assistente, però, segnala fuorigioco di Schiavino.

46′ – Si riparte: inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

45′ – FINE PRIMO TEMPO – Scena surreale: l’arbitro fischia la fine del primo tempo senza recupero, ma il quarto ufficiale era pronto ad alzare la lavagna luminosa. I due provano a chiarirsi, tra le proteste dei padroni di casa. Alla fine, si chiude davvero la prima parte: tutti negli spogliatoi al termine di un pazzo primo tempo, con lo splendido vantaggio Acr, il pari di Castaldo, il rigore sbagliato da Diop e quello realizzato da Balde. 1-2 il parziale.

42′ – Acr Messina di nuovo in vantaggio! Se Diop sbaglia, Balde no: realizzato il penalty, spiazzato Baiocco. Paganese di nuovo sotto.

40′ – Abbracci in area Paganese, l’arbitro concede un altro penalty, ma stavolta per l’Acr Messina: Balde si presenta sul dischetto.

37′ – La Paganese va di nuovo vicina al vantaggio: Castaldo e Diop si disturbano in area su cross dalla sinistra, ma servono involontariamente Perlingieri, che mette a lato.

30′ – Emozioni a non finire al Marcello Torre: alla terza uscita avventurosa (e sbagliata), Lewandowsky la combina grossa e mette in difficoltà la difesa, con Fofana che la tocca di braccio in area. L’arbitro assegna il rigore, ma lo stesso portiere giallorosso si fa perdonare e neutralizza il tiro di Diop.

25′ – La Paganese trova il pari, ma era nell’aria: “l’immortale” Castaldo (20 in più di Russo, autore del vantaggio Messina) lascia subito il segno e spiazza il portiere dal limite. Ristabilita la parità, partita bella e vivace.

23′ – Seconda uscita un po’ indecisa di Lewandowsky, che per poco non rischia la frittata. Diop ne stava approfittando, ma nulla di fatto. L’Acr Messina prova a gestire, la Paganese alza ancora il baricentro.

14′ – Comincia a farsi pericolosa la Paganese: gioco pericoloso di Diop in zona offensiva ed ammonizione. L’Acr prova a non buttare il pallone e a costruire da dietro, ma il pressing dell’avversario manda in difficoltà i difensori.

10′ – Il Messina va in vantaggio, già nell’aria dopo la doppia occasione di pochi minuti prima: lancio in profondità grandioso per Russo, che taglia si accentra, aggancia perfettamente e conclude a rete dopo aver saltato il difensore. Un gioiello. Cambia subito il risultato: 0-1!

7′ – Ci prova Simonetti dal limite, il piattone è morbido e Baiocco blocca facile. Buona e attenta partenza dell’Acr, ordinato e bravo a ripartire.

6′ – Acr Messina vicinissimo al vantaggio: brutta incomprensione tra Baiocco e Schiavino, che con un passaggio all’indietro ha rischiato l’autorete. Il pallone ha sfiorato il palo. Primo brivido del match.

1′ – Via, si parte. Comincia la partita, comincia il campionato dell’Acr Messina!

PRIMO TEMPO

17:15 – Squadre in campo per il riscaldamento. Un quarto d’ora ancora e poi sarà fischio d’inizio.

Paganese-Acr Messina, le formazioni ufficiali

PAGANESE (3-5-2): Baiocco, Schiavino, Murolo, Sbampato, Perlingeri, Cretella, Vitiello, Zanini, Manarelli, Castaldo, Diop. A disp.: Pellecchia, Caruso, Capasso, Piovaccari, Carotenuto, Tissone, Volpicelli, Fois, Sussi, Schiavino, Guadagni, Zito All. Di Napoli

MESSINA (4-4-2): Lewandowsky, Morelli, Celic, Carillo, Sarzi Puttini, Russo, Fofana, Damian, Simonetti, Adorante, Balde. A disp.: Fusco, Fantoni, Goncalves, Konate, Matese, Distefano, Busatto All. Sullo

Arbitro: Bordin (Bassano del Grappa), Castro (Livorno), Giuggioli (Grosseto)