Messina: visita del Contrammiraglio Russo presso gli Uffici del Compartimento marittimo [FOTO]

16 Agosto 2021 20:56

Visita del Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio (CP) Giancarlo Russo, presso gli Uffici del Compartimento marittimo di Messina

In data 16 agosto c.a. il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio (CP) Giancarlo RUSSO, ha fatto visita agli Uffici del Compartimento marittimo di Messina, dove è stato accolto dal Comandante del porto e Capo del Compartimento Marittimo, Capitano di Vascello (CP) Andrea Tassara. Il Direttore Marittimo ha fatto visita al personale sia civile che militare dell’Ufficio locale marittimo di Giardini Naxos e successivamente della Capitaneria

di porto di Messina, manifestando il vivo apprezzamento per il costante impegno profuso nelle attività operative, in mare ed a terra, e per l’espletamento di tutte le attività amministrative a favore degli utenti del mare. L’Ammiraglio Russo ha voluto porgere sentimenti di concreta vicinanza a tutto il personale che sia a terra sia a bordo delle motovedette è impegnato nell’operazione “Mare sicuro” – disposta a livello nazionale dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e coordinata a livello locale dalla Direzione Marittima di Catania. Infatti durante il periodo estivo l’attività della Guardia Costiera è intensificata al fine di prevenire situazioni di pericolo e per garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell’ambiente marino e costiero. Nei prossimi giorni proseguirà l’attività della Guardia costiera di Messina nell’ambito del Compartimento marittimo, in armonia con le disposizioni emanate dalla Direzione marittima, al fine di garantire il corretto uso del mare e delle coste.