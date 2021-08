Messina, situazione critica per gli incendi: famiglie evacuate a Galati Sant’Anna

1 Agosto 2021 23:33

Emergenza incendi a Messina, situazione molto difficile. Evacuazioni a Galati Sant’Anna

Continua in Sicilia l’incessante lavoro dei Vigili del Fuoco per fronteggiare l’emergenza incendi che sta colpendo in queste ore gran parte di Calabria e Sicilia. A Messina stavolta gli incendi più pericolosi divampano nella zona di Galati Sant’Anna dove – come comunicato dal comando provinciale dei VdF di Messina, sono state evacuate alcune famiglie.