Messina, alle “Notti di BCsicilia”: tra le antiche carte, visita guidata alla Biblioteca regionale “Giacomo Longo”

15 Agosto 2021 09:45

L’iniziativa si terrà martedì 17 agosto 2021 dalle ore 18,30 alle 21,00

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà martedì 17 agosto 2021 dalle ore 18,30 alle 21,00 una visita guidata alla Biblioteca regionale universitaria “Giacomo Longo” di Messina. L’iniziativa dal titolo “Tra le antiche carte” verrà presentata dalla Dirigente Responsabile della Biblioteca Tommasa Siragusa, e dal Presidente della Sede locale di BCsicilia di Messina Sabrina Patania.

La visita prevede un piccolo saggio dei preziosi Fondi Antichi presenti in Istituto, e cioè Manoscritti greci, Incunaboli, Cinquecentine, Stampe, Incisioni,etc., illustrando in primis le storiche antiche origini della nostra “Giacomo Longo”. Sarà anche rappresentata ai visitatori la sussistenza di preziose raccolte e collezioni, fra cui quella Messano-Calabrese e di pregiati periodici presso la sede “Emeroteca” di via Consolare Pompea. Infine, il pubblico presente potrà ammirare la consistente e curata esposizione temporanea, bibliografica e documentaria, dedicata agli anniversari della morte di Dante Alighieri e Tommaso Cannizzaro.

Saranno assicurate tutte le regole di contenimento anticovid e naturalmente sarà verificato, attraverso l’App relativa, il possesso da parte degli utenti, del Green Pass. Per informazioni: FB bibliotecaregionalemessina, URP tel 090.674564, urpbibliome@regione.sicilia.it.