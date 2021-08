14 Agosto 2021 13:08

L’ex ministro risultò vincitrice del concorso. Lo scorrimento della graduatoria è arrivato fino a lei

Immettendo presidi in ruolo il ministero è arrivato fino al numero 2544 della graduatoria del concorso del 2017 (e anche oltre). Il 2544 è la posizione occupata da Lucia Azzolina, l’ex ministra all’Istruzione, M5s, vincitrice di quel concorso. Naturalmente, è facile pensare che, avendo incarichi istituzionali, essendo deputato, la grillina prenderà un periodo di aspettativa. Ma quel posto in Sicilia, come appreso da HuffingtonPost, sarà suo.