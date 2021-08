Lamezia, inizia il ritiro di Montecatini Terme: il programma degli allenamenti

14 Agosto 2021 10:56

La squadra alloggerà presso il Golf Hotel Corallo e svolgerà la preparazione fisica e gli allenamenti presso lo stadio di Borgo a Buggiano

Neanche il caldo asfissiante di questi giorni sta riuscendo a frenare la macchina organizzatrice dell’FC Lamezia Terme. Mentre l’organico a disposizione di Mister Alessandro Erra continua a prendere sempre più forma e sostanza, anche i preparativi per affrontare al meglio la nuova stagione in Serie D proseguono a ritmi serrati, pianificando al meglio ogni tappa. Si parte così per il ritiro, che la società del presidente Felice Saladini svolgerà in una location di primissimo livello, laddove si incontrano le bellezze della nostra Italia, la purezza di un clima che favorisce la preparazione atletica e l’avanguardia di strutture sportive di altissimo rilievo.

L’FC Lamezia Terme svolgerà il suo ritiro in Toscana, a Montecatini Terme, soggiornando presso il Golf Hotel Corallo e svolgendo preparazione fisica e allenamenti presso lo stadio di Borgo a Buggiano. Le tappe previste per la partenza in ritiro sono le seguenti: raduno il 17 Agosto, alle ore 17, presso lo Stadio Guido D’Ippolito per sottoporre tutto il gruppo squadra ai tamponi; mercoledì 18 agosto, ore 7:45, raduno presso stadio Gianni Renda e partenza per Montecatini Terme, con arrivo previsto in serata. Il ritiro durerà fino al 2/3 settembre. Successivamente verrà comunicato il calendario delle amichevoli.