Veleggiata in Aspromonte, iniziativa con le barche a vela sulla Diga del Menta [FOTO e VIDEO]

8 Agosto 2021 18:59

Veleggiata in Aspromonte, l’evento che si è tenuto ieri ed oggi sulla Diga del Menta

Suggestiva iniziativa sulla Diga del Menta: nella giornata di ieri ed oggi si è svolta la “Veleggiata nel cuore dell’Aspromonte”. L’evento si è svolto grazie alla sinergia tra il comune di Santo Stefano con la Sorical, il Parco Nazionale dell’Aspromonte, la sezione vela latina C.V.R. ed il comune di Roccaforte del Greco. E’ stato un evento estremamente suggestivo che ha regalato forti emozioni ai tanti visitatori e curiosi che sono arrivati sulla Diga. In alto la FOTOGALLERY, in basso i VIDEO di Valentina Colella, Presidente Federazione Italiana Vela Calabria e Basilicata e Francesco Malara, Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Luigi Stilo, Presidente dell’Associazione Antica Marineria Catonese e Andrea Fiorino, Dirigente Sorical.