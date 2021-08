Green Pass: proseguono le proteste in tutta Italia, tensione a Roma e Torino [FOTO]

29 Agosto 2021 00:31

Continuano le manifestazioni contro il Green Pass da Nord a Sud: tensione con le forze dell’ordine a Roma, paura a Torino per un’auto contro il corteo

Nuovo sabato di protesta in Italia da Nord a Sud contro il Green Pass. Numerose persone si sono radunate a Napoli, Torino, Milano e Roma dove ci sono state delle scaramucce tra manifestanti e forze dell’ordine quando gli organizzatori hanno tentato di deviare il corte verso Palazzo Chigi successivamente giunto alla sede Rai di viale Mazzini. Paura alla manifestazione di Torino quando un’auto è andata contro la folla. Successivamente la vettura è stata circondata dalle persone ma il conducente è riuscito ad andare via. È stato poi identificato dalla polizia. In alto la FOTOGALLERY completa.