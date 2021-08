Reggio Calabria, terribile incidente notturno a Sbarre: giovane provoca mega carambola, distrutte numerose auto in sosta [FOTO]

14 Agosto 2021 10:11

L’episodio è avvenuto intorno alle 3 di notte, i residenti sono stati svegliati da un boato “forte come una bomba”

Terribile incidente nella notte del 14 agosto a Reggio Calabria, avvenuto precisamente a Sbarre Centrali, poco dopo l’incrocio con vicolo Vitetta. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, un giovane in probabile stato di ebbrezza, ha perso il controllo della sua vettura (per cause ancora in corso di accertamento) andando poi a sbattere contro le altre automobili parcheggiate. Diverse auto sono andate distrutte, ma risulta incredibilmente illeso il conducente che ha generato la carambola. Grande paura dunque per i residenti che sono stati svegliati a poche ore dall’alba da un boato così forte da far sembrare fosse esplosa una bomba. Le foto con gallery scorrevole a corredo dell’articolo testimoniano la gravità dell’accaduto.