Drammatico incidente sulla SS106, strada temporaneamente chiusa a Cassano allo Jonio: 4 feriti e due morti

14 Agosto 2021 12:27

Nel sinistro, che ha coinvolto due autovetture, si registrano quattro feriti e due deceduti

Temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 106 radd.. “Jonica” per un incidente al km 23,400 a Cassano allo Jonio (Cosenza). Nel sinistro, che ha coinvolto due autovetture, si registrano quattro feriti e due deceduti. Istituite deviazioni su strada provinciale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri. Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

AGGIORNAMENTO DELLE 14.55: L’Anas completa il soccorso, traffico riprende in modo scorrevole

Riapre in entrambe le direzioni la strada statale 106 radd. “Jonica” , chiusa inizialmente per un incidente al km 23,400 a Cassano allo Ionio (Cosenza). Nel sinistro, che ha coinvolto due autovetture, si registrano quattro feriti e due deceduti. Sul posto le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico presenti hanno assicurato la piena sicurezza e hanno consentito il ripristino della regolare viabilità nel giro di poche ore.

Giuseppe Lavia, Segretario generale CISL Cosenza: “ennesima tragedia sulla S.S. 106. Tempo del dolore e della preghiera, ma anche tempo della rabbia. Ripristinare il servizio di elisoccorso”

“Ennesima tragedia sulla S.S. 106 all’altezza del Parco Archeologico di Sibari. Tre vite spezzate e diversi feriti. Ora – dichiara Giuseppe Lavia, Segretario generale dell’UST CISL di Cosenza – è il tempo del dolore e della preghiera per coloro che hanno perso la vita e per i feriti. Ancora una volta. Mentre sale il numero delle vittime della strada della morte registrate nel 2021. Ma è per tutti noi – prosegue il Segretario della CISL di Cosenza – anche il tempo della rabbia per un territorio che ha diritto ad avere infrastrutture moderne e sicure. Il Governo assuma un impegno vero per l’ammodernamento a quattro corsie di tutta la S.S. 106. Si affronti subito e senza indugi una discussione sull’ipotesi di tracciato presentata mesi fa da Anas per il tratto Sibari-Coserie fino a Rossano. Si scelga il progetto migliore e soprattutto in linea con l’urgenza di ammodernare tutto il tracciato della S. S. 106, dando all’intera area ionica una via di comunicazione degna di questo nome”.

“Soprattutto si individuino le risorse per finanziare quest’opera, prima di tutto per la sicurezza dei cittadini; ma anche per il bisogno di mobilità, precondizione per lo sviluppo di un territorio che è stanco di promesse e di attese vane. Come se tutto questo non bastasse, ad intervenire sul luogo della tragedia è giunto l’elisoccorso da Lamezia Terme, perché la postazione di Cosenza da alcuni giorni è non operativa, per via di un’ispezione straordinaria che ha privato di un servizio essenziale la provincia cosentina nei giorni centrali di agosto, nel pieno della stagione estiva. Non si sono parole, se non che la questione deve essere affrontata e risolta con estrema urgenza. Questa ennesima tragedia – conclude il Segretario generale della CISL di Cosenza – impone interventi risolutivi”.

Spirlì: “esprimo grande dolore per la morte dei tre ragazzi”

“Esprimo grande dolore per la morte dei tre ragazzi coinvolti nell’incidente di questa mattina sulla statale 106. Sono notizie che lasciano sgomenti. Anche a nome della Giunta regionale, porgo le più sentite condoglianze alle famiglie e all’intera comunità sibarita. Rivolgo una preghiera per tutte le altre persone rimaste ferite, affinché possano riprendersi al più presto”. È quanto afferma il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì.

Incidente Cassano allo Jonio, il cordoglio della Lega

Ancora delle morti di giovanissimi sulla strada SS 106 denominata la “strada della morte”. La Lega esprime cordoglio e vicinanza alle famiglie che hanno perso i tre giovani e non può che stringersi accanto ai genitori ed a tutte le persone care che hanno subito questo pesante e profondo dolore. Ripetutamente, Matteo Salvini, ha chiesto che nel progetto delle infrastrutture del PNNR venga inserita tale opera che appare veramente fondamentale sia per i collegamenti della Calabria, ma maggiormente per evitare la perdita di tantissime vite. È un’opera che deve ritenersi prioritaria non potendo continuare a mietere ed a uccidere tante persone e tanti giovani. Per come riferito dal Segretario Federale la SS 106 dovrà essere un intervento immediato utilizzando il sistema Genova e nessuno potrà ancora prendere in giro i calabresi che stanno pagando un prezzo immane per l’incuria di tanti governi che non sono riusciti a risolvere e sistemare questa struttura che rappresenta una delle maggiori cause di morte di tanti giovani in tutta Italia.