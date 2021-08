Salernitana-Reggina, il match sarà trasmesso in chiaro: ecco come seguire la diretta

15 Agosto 2021 10:36

Dove seguire in TV la diretta di Salernitana-Reggina, match valido per il primo turno preliminare di Coppa Italia

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio Arechi di Salerno si disputerà il match Salernitana-Reggina, valevole per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia (gara unica) e chi avrà la meglio, nel turno successivo (15 dicembre) sfiderà in trasferta il Genoa che ha avuto la meglio sul Perugia per 3-2. Per gli amaranto si tratta della prima sfida ufficiale in stagione, anticiperà l’esordio in campionato contro il Monza di domenica 22 agosto.

Il match Salernitana-Reggina, valido per il primo turno di Coppa Italia, sarà trasmesso in chiaro in diretta tv in sul Canale 20 del digitale terrestre, compreso lo streaming gratuito su Mediaset Infinity e sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Per quest’ultima opzione sarà necessario collegarsi al portale attraverso qualsiasi dispositivo come pc, smartphone e tablet. La telecronaca sarà a cura di Federico Mastria.