L’Acr Messina non si ferma: Carillo e Simonetti già in città, attese le visite e l’ufficialità. La rosa aggiornata

14 Agosto 2021 17:38

Continua a muoversi molto velocemente il mercato in entrata dell’Acr Messina: le ultime

Non si ferma il lavoro dell’Acr Messina per quanto concerne il mercato in entrata. Salutati i protagonisti della scorsa stagione, in seguito alla rivoluzione tecnica e societaria è necessario regalare al neo tecnico Sullo un organico numericamente (soprattutto, ma non solo) all’altezza della categoria – la Serie C, riconquistata dopo qualche anno – nonostante i problemi legati alle strutture.

In seguito all’ufficializzazione odierna di Filippo Damian, altri due annunci arriveranno a giorni. Si tratta del difensore classe ’96 Luigi Carillo e del centrocampista classe ’96 Lorenzo Simonetti, provenienti rispettivamente da Genoa e Parma. Entrambi i calciatori sono già in città: lunedì 16 dovrebbero svolgere le visite mediche per poi essere ufficializzati. Nel frattempo, prende forma la rosa. Di seguito l’organico completo con tutte le ufficialità.

PORTIERI

Michal Lewandowski

Antonino Fusco

DIFENSORI

Tiago Lisboa Silva Gonçalves

Gabriele Morelli

Daniele Sarzi Puttini

Nicholas Fantoni

Luigi Carillo*

CENTROCAMPISTI

Amara Konate

Lamine Fofana

Filippo Damian

Lorenzo Simonetti*

ATTACCANTI

Andrea Adorante

Gian Marco Distefano

Ibourahima Balde

Tommaso Busatto

Raffaele Russo

*in attesa di ufficialità