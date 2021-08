Calabria: conclusa la kermesse estiva di Fatti di Musica 2021 [FOTO]

28 Agosto 2021 17:36

Si è conclusa in Calabria la kermesse estiva di Fatti di Musica 2021, 35esima edizione dello storico Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, l’oscar del live che da 35 anni presenta e premia in varie sezioni alcuni dei migliori live d’autore con il Riccio d’Argento del maestro orafo calabrese Gerardo Sacco. Una edizione caratterizzata, come sempre, da location spettacolari, record di pubblico (pur nel rispetto delle misure antiCovid), live entusiasmanti, allestimenti scenotecnici di grandissimo impatto, il Patrocinio di Assomusica e la prestigiosa media partnership di Radio Tutta Italiana, la rete Rai più moderna e innovativa che trasmette in Dab, streaming e social, utilizzando la piattaforma ipertecnologica di Rai Play.

Tripudio di fan, entusiasmo e Riccio d’Argento per il giovane cantautore calabrese Barreca (Premio Migliore Nuova Proposta), al debutto con l’album “Dall’altra parte del giorno”, i pianisti e compositori celebri in tutto il mondo Remo Anzovino (Premio Musica e Cinema) e Giovanni Allevi (Premio per il Successo Internazionale), l’attore e musicista Valerio Lundini (Premio Personaggio Televisivo dell’Anno), reduce dallo straordinario successo del programma “La pezza di Lundini” su Rai2, il giovanissimo Aka7even (Premio Rivelazione), tra i protagonisti dell’ultima edizione di “Amici” di Maria De Filippi, gli esplosivi Subsonica (Premio Migliori Band Italiane), che hanno letteralmente infiammato Reggio Calabria, il cosentino Aiello (Miglior Album di Musica d’Autore dell’Anno), capace di mandare in visibilio sia il Teatro dei Ruderi di Cirella che la Piazza reggina del Castello Aragonese, Francesca Michielin (Premio Migliori Cantanti Italiane), con il suo live incantevole per dolcezza e bravura. Ben sei sono state le prime assolute presentate in esclusiva in Calabria per un festival che ha sempre intercettato e premiato le più grandi star della musica d’autore, da Gino Paoli a Ligabue, da Fabrizio De Andrè a Ivano Fossati e Paolo Conte, passando per tutti i principali nomi della musica popolare italiana e anche internazionale, come Sting, Tina Turner, Elton John, James Taylor, Al Jarreau, Carlos Santana e numerosi altri.

“Il successo di Fatti di Musica è nella formula stessa del Festival – ha sottolineato Pegna – che presenta e premia alcuni dei live più attesi e attuali. Con il suo format unico e originale di oscar del live d’autore, è da 35 anni la storia stessa dei grandi live nazionali e internazionali in Calabria, con numeri record di pubblico e centinaia di eventi veri realizzati. I luoghi scelti per questa edizione del festival, nel rispetto del format che vuole come location alcuni dei posti più belli e accoglienti della regione – ha rimarcato Pegna – sono stati lo spettacolo nello spettacolo, vere cartoline e spot del nostro patrimonio paesaggistico e culturale: dal Teatro dei Ruderi di Cirella con vista mozzafiato sul Tirreno, all’Arena dello Stretto di Reggio con la Sicilia sullo sfondo, fino allo spettacolare scenario del Castello Aragonese. Un festival vero, anche complesso tecnicamente e logisticamente, che arriva alla gente, cammina sui principali media e promuove realmente la Calabria, innanzitutto attraverso le pagine social di alcuni degli artisti più amati e popolari e uno dei media partner più potenti e moderni come Rai Radio Tutta Italiana. Un grazie speciale -conclude Pegna – al numeroso pubblico sempre composto e festoso, al mio team di eccezionali professionalità, a chi ha collaborato, a cominciare dal Sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà e dal suo consigliere delegato ai Grandi Eventi Mario Cardia, che hanno inserito i live nel programma dell’ Estate Reggina, confermando un’intesa che dura da anni. C’era voglia di rivivere le emozioni dei grandi live e così è stato, con un entusiasmo davvero commovente e incredibile!”. Confermata la conclusione di questa edizione dal 2 al 4 dicembre al Palacalafiore di Reggio Calabria con tre matinèe per le scuole e tre serali della colossale Opera Musical La Divina Commedia di Marco Frisina, con la regia di Andrea Ortis, per omaggiare l’ Anno Dantesco 2021. Per informazioni tel. 0968441888, www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it e varie pagine social, mail info@ruggeropegna.it.