Villa San Giovanni, soddisfazione del Presidente del Kiwanis Club per il recupero delle opere artistiche da tempo in stato di rovina

24 Luglio 2021 09:50

La nota del Presidente del Kiwanis Club Villa San Giovanni Vincenzo Cristian Siclari

Grande soddisfazione da parte del presidente – Vincenzo Cristian Siclari – e di tutti i soci del Kiwanis Club Villa San Giovanni ” founded 1987 avv. Giuseppe Aricò “per essere riusciti, in occasione del 34° anno di vita del club, a recuperare le opere artistiche donate per la pubblica fruizione alla Città da oltre vent’anni ed in evidente stato di rovina. I lavori di ristrutturazione hanno riguardato la statua della “Maternità” sistemata nel Parco Robinson; la statua il “Pescatore” collocata a Cannitello sulla via Marina e la lapide commemorativa in marmo posta nel Palazzo Comunale della Città.

“E’ necessario impegnarsi per il bene comune e chiedersi cosa ciascuno di noi singolarmente può fare per scoprire e valorizzare il contributo che le associazioni possono fornire alla crescita civile, umana e al benessere del nostro Paese. La nostra ridente cittadina, se perdesse o anche soltanto se attenuasse il senso della solidarietà e dell’associazionismo, tradirebbe i suoi valori e la sua storia. Si ringrazia l’amministrazione comunale per l’assistenza morale”. Lo afferma in una nota il Presidente del Kiwanis Club Villa San Giovanni Vincenzo Cristian Siclari.