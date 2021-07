“Vaccino party” a Messina, il sindaco De Luca riceve la prima dose [FOTO]

28 Luglio 2021 18:40

“Vaccino party” a Messina, il sindaco De Luca riceve la prima dose: “è stata una splendida giornata”

E’ iniziato ieri a Messina a Piazza Unione Europea, l’iniziativa “Vaccino Party – Vaccinati con me”, l’open day promosso dal sindaco Cateno de Luca per incentivare la campagna vaccinale. Il primo cittadino ha ricevuto la prima dose ed ha dato alcune informazioni utili: “domenica 22 agosto dalle ore 19:00 coloro che ieri hanno fatto con me la prima dose di vaccino potranno fare a piazza Municipio il richiamo senza alcuna prenotazione. Coloro che devono fare la prima dose di vaccino dovranno prenotarsi ( 48 ore prima ) ai seguenti numeri: 090 9488007 oppure 090 22866. Grazie a tutti per la splendida serata”.