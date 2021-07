Reggina, Stavropoulos dopo il test col Benevento: “mi piace l’identità del mister, saremo pronti per la prima ufficiale”

29 Luglio 2021 20:49

Le parole del difensore greco della Reggina Dimitrios Stavropoulos al termine dell’amichevole odierna contro il Benevento

Dimitrios Stavropoulos si è ripreso il suo posto al centro della difesa, che in verità non ha quasi mai lasciato dalla seconda parte della scorsa stagione. Nel test odierno della Reggina contro il Benevento, il difensore greco ha tenuto a bada bene gli avanti ospiti sino a quando è rimasto in campo.“Abbiamo fatto un grande primo tempo, creando tante palle-gol e mettendo in campo ciò che il mister ci ha chiesto – le sue parole ai canali ufficiali del club al termine del match – Il Benevento è un’ottima squadra, tra le candidate alla promozione diretta, e noi ce la siamo giocata ad armi pari per più di un’ora”.

La filosofia di Alfredo Aglietti si sta facendo strada. “Mi piace l’identità di gioco che il mister sta cercando di trasmetterci. Nella parte finale di match, i carichi di lavoro si sono certamente fatti sentire. E non dimentichiamoci che avevamo anche qualche assenza. Per noi è importante l’apporto di tutti”. Stavropoulos è ottimista sul cammino degli amaranto: “La strada è ancora lunga, c’è da lavorare, ma sono convinto che ci faremo trovare pronti per il primo impegno ufficiale. Siamo un bel gruppo e ci divertiremo”.