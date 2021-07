Splendida prestazione della calabrese Noemi Canino ai Campionati Italiani FSSI nuoto 2021 [FOTO]

4 Luglio 2021 18:32

Campionati Italiani FSSI nuoto 2021: ottima prestazione della nuotatrice calabrese Noemi Canino, della Swim Race che ha raggiunto il gradino più alto del podio nei 50 dorso femminile juniores

Conclusi a Pesaro i Campionati Italiani di nuoto estivo FSSI 2021. Da sottolineare l’ottima prestazione della nuotatrice calabrese Noemi Canino, della Swim Race che ha raggiunto il gradino più alto del podio nei 50 dorso femminile juniores, nei 100 delfino femminile juniores e nei 200 stile libero juniores. Inoltre, ha riportato un eccellente risultato nella staffetta Team Italia FSSI femminile, stabilendo il nuovo record italiano nella 4x 100 mista con 4 minuti 54″, la precedente era di 4.57″. Congratulazioni a Noemi per la bellissima prestazione sia individuale che in team espressa in questo campionato e auguriamo a questa giovane atleta di raggiungere traguardi sempre più alti.