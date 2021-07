Serpente Cervone messo in salvo a San Giovanni in Fiore

16 Luglio 2021 16:41

Salvato in pieno centro abitato a San Giovanni in Fiore un Cervone

Un bell’esemplare adulto di Cervone (Elaphe quatuorlineata) è stato salvato in pieno centro abitato a San Giovanni in Fiore, grazie alla sensibilità dei cittadini. I Vigili del Fuoco in servizio nel locale distaccamento sono intervenuti immediatamente mettendo in salvo il rettile che rischiava di finire schiacciato dagli automezzi in transito. Il serpente lungo 160 cm, è stato successivamente liberato in un habitat idoneo alla specie, lontano dai pericoli e da insediamenti umani grazie all’intervento di Gianluca Congi. Lo stesso Congi, che lavora anche nella Polizia Provinciale e che si trovava libero dal servizio, ha tenuto a precisare che il Cervone è una specie innocua e soprattutto protetta per cui ne è vietata la cattura e l’uccisione, inoltre, l’esperto ha sottolineato che tutti i rettili sono molto utili all’ecosistema per cui è necessario il loro rispetto, ragion per cui bisogna promuovere ogni azione di tutela e di salvataggio quando questi animali sono in pericolo o vengono a contatto ravvicinato con gli esseri umani.