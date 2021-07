Selezione zonale Optimist, si conclude una due giorni di grande sport a Reggio Calabria. Spagnolo: “il nostro obiettivo è indirizzare i bambini al mondo della vela” [FOTO e INTERVISTE]

4 Luglio 2021 15:52

Selezione zonale Optimist, si conclude una due giorni di grande vela a Reggio Calabria. Spagnolo: “in questi anni abbiamo selezionato diversi ragazzi che hanno partecipato ai campionati nazionali”

Si conclude una due giorni di grande vela a Reggio Calabria con la seconda selezione zonale della classe Optimist, per le qualificazioni al campionato italiano, organizzata dal “Made in Med Community”, associazione sportiva dilettantistica, presieduta da Paolo Passamani, con sede in contrada Armacà a Pentimele. Il vicepresidente Luca Spagnolo, ai nostri microfoni, ha detto: “vogliamo dare una nuova spinta alla vela reggina puntando forte sui bambini indirizzandoli agli sport velici. In questi anni abbiamo selezionato diversi ragazzi che hanno partecipato ai campionati nazionali. Perchè abbiamo il nastro rosso al braccio? Per sensibilizzare contro la violenza sulle donne”. Gli organizzatori ringraziano il concessionario Tswim. In alto la FOTOGALLERY, in basso le INTERVISTE integrali ed i RISULTATI.