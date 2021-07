Scilla, è un grande giorno: inaugurato l’ascensore Piazza San Rocco – Marina grande, realizzate le nuove strisce pedonali [FOTO]

14 Luglio 2021 21:09

Grande giorno per Scilla: inaugurato questo pomeriggio l’ascensore che da Piazza San Rocco arriva a Marina grande. Contestualmente sono state realizzate le nuove e più visibili strisce pedonali

Scilla progredisce e si ammoderna, ponendosi sempre più come borgo turistico all’avanguardia e proponendo nuovi servizi e comodità per cittadini e forestieri. La novità più importante, infatti, che ha suscitato una grande festa nel tardo pomeriggio di oggi, riguarda l’inaugurazione dell’ascensore che dalla Marina Grande consente di salire a Piazza San Rocco. “Siamo orgogliosi e felici per quello che abbiamo saputo fare; nessuno ci credeva, ma noi abbiamo sbaragliato il campo da tutti gli ostacoli che si sono posti davanti, da quelli tecnici a quelli burocratici a quelli economici. Gridiamo al mondo intero che con l’impegno, la volontà, la forza della ragione si possono raggiungere risultati impensabili. Dopo l’ostello della gioventù, da noi aperto dopo 30 anni ed ora attivo, oggi incassiamo quest’altro risultato eccezionale: l’apertura dell’ascensore. Noi abbiamo preso per mano questo progetto e l’abbiamo portato alla vittoria. Un domani la storia della nostra città riporterà che un gruppo di persone che sembravano inesperte, inadeguate e perfino arroganti sono riuscite a dare alla Calabria il primo ascensore funzionante. Orgogliosi di tutto ciò, invitiamo i nostri cittadini e tutti i turisti a visitarlo e ad usufruirne. Viva Scilla!” ha detto il Sindaco Pasqualino Ciccone.

Contestualmente sono state realizzate le nuove strisce pedonali, molto evidenti e a tutela dei pedoni, sul Lungomare e nelle vie adiacenti. “In questi giorni si moltiplicano le nostre iniziative per rendere l’immagine di Scilla sempre più bella e idonea al nome che porta“, ha aggiunto il primo cittadino. “Con il rifacimento di tutta la segnaletica della città, orizzontale e verticale, si completa il progetto che renderà Scilla più ordinata e che darà la sensazione a quanti affolleranno il nostro Paese quest’estate di non essere in un paese del profondo sud abbandonato, ma di essere, com’è giusto che sia, in un paese turistico importante d’Italia. Dopodiché vorremmo fare una domanda a tutti, anche ai più scettici: perché queste cose prima non si sono fatte? Qualcuno dirà non c’erano i soldi, il paese era sporco perché le discariche erano chiuse, non c’era il decoro urbano perché i cittadini si comportavano male, la galleria del porto era fatiscente non sappiamo perché, la via marina non era asfaltata chissà perché ecc.ecc. La verità invece è un’altra: la nostra amministrazione é la realtà vivente che quando ci si mette d’impegno, si mette l’anima, la passione, il lavoro, il cuore le cose si possono fare. Siamo commossi e orgogliosamente contenti di tutto ciò e offriamo al nostro popolo e ai tanti turisti che giornalmente visitano Scilla tutto quello che sappiamo fare“.