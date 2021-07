San Filippo del Mela, iniziativa per i 110 anni della fondazione dell’Associazione di Mutuo Soccorso denominata Circolo Operaio Indipendente [FOTO]

28 Luglio 2021 10:16

L’Associazione di Mutuo Soccorso, denominata Circolo Operaio Indipendente, nel compimento del suo 110° anno dalla fondazione, presso la sua sede storica situata in Corso Garibaldi nr. 402 del Comune di San Filippo del Mela, sono state collocate due lapidi marmoree per opera del suo presidente Carmelo Famà e la successiva cerimonia di benedizione tenutasi da parte del sacerdote Don Nunzio Triglia alla presenza delle autorità civili, militari, religiose, ed ad una folta presenza di cittadini filippesi che hanno presenziato dalla parte esterna della sede. Nella ricorrenza dei 110 anni, il presidente Famà, con il beneplacito del consiglio direttivo e i soci, ha voluto lasciare un segno indelebile nell’Associazione, in quanto sono stati incisi sulle due lapidi i nomi e cognomi di tutti i presidenti che si sono succeduti dal 1911 anno della fondazione, accompagnate dalle rispettive effigi fotografiche collocate sempre all’interno della stessa sede, dando così a ciascuno di loro la dignità che gli compete a partire dal primo presidente e fondatore On. Avv. Giuseppe Basile Aricò. L’associazione si ispira agli ideali di libertà e progresso che fin dal suo sorgere ne hanno ispirato l’azione. Riunire i soci in fraterno sodalizio, dare loro un locale ricreativo, promuovere attività di carattere educativo e culturale, promuovendo attività con valori mutualistici e di mutua assistenza. Promuovere tutte quelle attività idonee ad elevare le condizioni morali e sociali dei soci.

Vari gli interventi dei presenti, tra questi si ricorda il breve discorso del primo cittadino avv. Giovanni Pino, dell’avv. Valentino Colosi – presidente del consiglio comunale di San Filippo del Mela, susseguito dall’intervento di Don Andrea Di Paola – cappellano militare della marina militare con sede a Messina – filippese di origine, il quale ha rimarcando l’impegno dell’Associazione di Mutuo Soccorso che nel tempo ha avuto sempre costantemente nei confronti di soci. Lo stesso Don Andrea ha spiegato che da sempre ha maturato un sensibile attaccamento all’associazione, meditata anche dal fatto che il di lui padre è stato un socio e per tantissimi anni ne ha fatto parte; di piacevole ascolto invece è stato un’episodio a lui occorso nella sua infanzia, dove già all’età di circa 5 anni lo ha visto protagonista proprio nella parte esterna del circolo, dove da sopra una sedia ha pronunciato una frase ormai storica rivolta a tutti i soci presenti che ne ha dipinto la sua vocazione: “finirete all’inferno se non vi salvo io”. Il presidente Carmelo Famà, dopo un breve riassunto sul suo periodo che lo ha visto protagonista all’interno del Circolo, ha voluto conferire un ringraziamento al Signor Sindaco del comune di San Filippo del Mela – Avv. l’avv. Giovanni Pino; l’avv. Valentino Colosi – presidente del consiglio del comune di San Filippo del Mela; al Comando Stazione Carabinieri di San Filippo del Mela – presente il Mar. Magg. Mariano Bonanno; al Comando di Polizia Municipale – presente il Comandante Cap. Filippo La Malfa; un particolare riconoscimento è andato anche al Don Andrea Di Paola; Don Nunzio Triglia – amministratore della parrocchia filippese; Don Giuseppe Trifirò – amministratore della parrocchia Madonna della Catena, nella vicina Fraz. Archi; e all’Appuntato Scelto dei Carabinieri Antonino Smiroldo – fino a qualche anno fa è stato in servizio per circa un decennio presso il Comando Stazione Carabinieri di San Filippo del Mela, rendendosi sempre disponibile nei confronti dei soci del sodalizio per le necessità e le problematiche del caso.

Alla fine della premiazione, il presidente Famà, accompagnato dal presidente del Comitato Festeggiamenti “Madonna del Carmelo” signor Gianpaolo Di Giovanni e alcuni soci presenti, hanno voluto portare un’omaggio floreale – cuore di rose rosse – alla padrona del comune filippese, nel vicino piazzale matrice, dove è situato il convento- parrocchia “Ss. Filippo e Giacomo e Maria Ss. Addolorata”. La cerimonia si conclusa con il taglio della torta da parte del Presidente Famà, avvenuto nella parte esterna del Circolo Operaio Indipendente, dove è stato allestito apposito spazio per il rinfresco alla presenza di circa 200 presenti, rispettando sempre l’utilizzo dei DPI e il relativo distanziamento tra gli stessi partecipanti.