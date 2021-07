Elezioni Regionali Calabria, Salvini sicuro: “ticket Occhiuto-Spirlì non è in discussione”

22 Luglio 2021 12:36

Salvini: “la scelta in Calabria è stata presa con il ticket Occhiuto-Spirlì. Sicuramente non si rimettono in discussione scelte già fatte”

Prosegue la discussione nel Centro/Destra sul candidato presidente alle prossime elezioni regionali in Calabria. Mentre Fratelli d’Italia, a più riprese sta mettendo in discussione Roberto Occhiuto, il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo al programma Agorà, ha sottolineato: “la scelta in Calabria è stata presa con il ticket Occhiuto-Spirlì. Sicuramente non si rimettono in discussione scelte già fatte per il bene dei calabresi, per qualche litigio che verrà ampiamente superato. Sono convinto che tutto verrà superato”, conclude.