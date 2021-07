Pallanuoto, successo in rimonta per il Settebello! Gli USA si arrendono 11-12, strepitoso Di Fulvio con 5 punti

29 Luglio 2021 09:06

Secondo successo in tre gare per il Settebello: gli azzurri della pallanuoto superano gli Stati Uniti, in rimonta, con il punteggio di 11 a 12

Dopo la roboante vittoria contro il Sudafrica, alla quale ha fatto seguito il pareggio contro la Grecia con qualche blackout di troppo, l’Italia della pallanuoto maschile torna a vincere nel terzo incontro del Girone A delle Olimpiadi di Tokyo. Gli azzurri superano in rimonta l’ostica formazione degli Stati Uniti, imponendosi per 11 a 12 al termine di un match davvero combattuto. Americani avanti 7-5 dopo i primi due quarti, Italia che costruisce la sua rimonta grazie ad un super Di Fulvio che si porta a casa la palma di best scorer del match con 5 punti segnati. Sono 3 quelli di Lungo, 2 per Presciutti e Figlioli. Italia che completa la rimonta e vince un match importantissimo che la fa tornare in vetta al girone davanti all’Ungheria. Il Settebello tornerà in campo il 31 luglio contro i padroni di casa del Giappone.