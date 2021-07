Olimpiadi di Tokyo, arriva la prima sconfitta per l’Italia di basket: l’Australia soffre gli azzurri, ma vince in rimonta 83-86

28 Luglio 2021 12:09

Arriva la prima sconfitta alle Olimpiadi di Tokyo per l’Italia di basket: gli azzurri si arrendono 83-86 alla quotatissima Australia. Fontecchio e compagni chiudono il primo tempo in vantaggio, poi subiscono la rimonta dei “Boomers”

Dopo il successo nella gara d’esordio contro la Germania, arriva la prima sconfitta alle Olimpiadi di Tokyo per l’Italia di basket. Gli azzurri allenati dal CT Meo Sacchetti si sono arresi all’Australia con il punteggio di 83-86. Molto positiva la prova dell’Italia che ha messo in seria difficoltà una fra le squadre candidate ad andare a medaglia. Trascinata dal talento di Fontecchio (22 punti) e Mannion (21 punti e 7 assist), l’Italia ha chiuso in vantaggio il primo tempo 45-44, salvo poi subire la rimonta dei Boomers nel terzo quarto (17-21), decisivo vista la parità (21-21) dell’ultimo periodo di gioco. Landale è risultato il best scorer per gli australiani con 18 punti, letale il solito Patty Mills con 16 punti, 6 rimbalzi e 5 assist, così come Joe Ingles (14 punti) mortifero da dietro l’arco. Il 31 luglio l’Italia affronterà la Nigeria nell’ultima sfida del girone, gara da non sbagliare.