Tris di successi per l’Italia del Volley femminile: Paola Egonu e compagne stendono anche l’Argentina

29 Luglio 2021 08:51

Arriva la terza vittoria consecutiva per l’Italia di pallavolo femminile alle Olimpiadi: le azzurre superano senza problemi anche l’Argentina e si portano temporaneamente al comando del girone

Dopo aver superato Russia e Turchia nelle prime due gare, le azzurre del volley ottengono un altro successo nel Girone B del torneo di pallavolo. Tutto facile per le ragazze di coach Mazzanti che nella notte italiana hanno superato senza troppi problemi l’Argentina, fanalino di coda del raggruppamento con 0 punti ottenuti in 3 gare (l’unica insieme alla Cina). Solita, solida, Paola Egonu sugli scudi con 17 punti che la rendono la best scorer delle azzurre, 10 per la Bosetti. L’incontro è durato 1 ora e 12 minuti distribuiti in 3 set conclusi con il punteggio di 25-21 / 25-16 / 25-15. L’Italia del volley femminile, attualmente prima nel girone in attesa del match degli USA, tornerà in campo il 31 luglio contro la Cina.