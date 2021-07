Olimpiadi di Tokyo, Djokovic elimina Nishikori e va in semifinale: Bencic e Vondrousova si giocano l’oro al femminile

29 Luglio 2021 14:42

Novak Djokovic elimina il padrone di casa Nishikori e vola in semifinale contro Zverev, dall’altra parte del baellone Khachanov affronterà Carreno-Busta. Finale femminile tra Bencic e Vondrousova

Si avvia verso le fasi conclusive il torneo di tennis delle Olimpiadi di Tokyo. In giornata si sono svolte le 4 gare dei quarti di finale del torneo maschile che hanno stabilito i 4 semifinalisti che si giocheranno le medaglie. Novak Djokovic continua il suo percorso verso l’oro, da favorito, battendo nettamente l’idolo di casa Kei Nishikori con il punteggio di 6-2 / 6-0. In semifinale il numero 1 al mondo troverà Alexander Zverev che ha sconfitto senza problemi Chardy (6-4 / 6-1). Dall’altra parte del tabellone due gare più toste. A Khachanov servono 3 set per battere il francese Humbert 7-6 (7-4) / 4-6 / 6-3. In semifinale il russo troverà Carreno-Busta che ha sconfitto il numero 2 al mondo Medvedev 6-2 / 7-6 (7-5). Tempo di semifinali nel torneo femminile. In finale si scontreranno due outsider difficilmente pronosticabili alla vigilia dei Giochi. La svizzera Bencic ha superato la kazaka Rybakina 7-6 (7-2) / 4-6 / 6-3, mentre la ceca Vondrousova ha sconfitto l’ucraina Svitolina 3-6 / 1-6.