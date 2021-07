Notte amara per il tennis italiano: eliminati Fabio Fognini e Camila Giorgi

28 Luglio 2021 09:58

Fuori tutti i tennisti italiani impegnati alle Olimpiadi di Tokyo: eliminati nella notte anche Fabio Fognini e Camila Giorgi

Non ci si aspettava una medaglia dal tennis italiano, specialmente dopo aver appreso la triste notizia dell’assenza di Matteo Berrettini, ma gli azzurri si sono fatti comunque valere. Fabio Fognini si é arreso al numero 2 al mondo Medvedev strappandogli anche un set (2-6 / 6-3 / 2-6). Nel tabellone femminile eliminata anche l’ultima azzurra. Dopo l’impresa contro Karolina Pliskova, Camila Giorgi non riesce a ripetersi contro la numero 6 al mondo, Elina Svitolina, perdendo in due set 4-6 / 4-6 a un passo dalla semifinale.