22 Luglio 2021 12:58

Cipolla, Pergolizzi, Giannetto e De Leo: “grande soddisfazione per il risultato raggiunto da Messina nell’ambito del programma “Qualità dell’abitare”

“Grande soddisfazione per il risultato raggiunto da Messina nell’ambito del programma “Qualità dell’abitare”. A esprimerla sono i consiglieri comunali Ciccio Cipolla, Sebastiano Pergolizzi, Serena Giannetto e Alessandro De Leo. “Ben 151 milioni di euro per il risanamento, per infliggere l’ennesima spallata alla vergogna secolare delle baracche. Una vittoria della città – concludono i consiglieri – favorita dall’impegno assiduo del sindaco, Cateno De Luca, e della sua squadra”.