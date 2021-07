Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, per l’estate cambia il Piano della Città Metropolitana: “scarti di lavorazione in Puglia, Sicilia e a Mantova. Impianto di Sambatello? Tra un anno…” [VIDEO]

1 Luglio 2021 13:42

Le parole del Consigliere metropolitano delegato all’Ambiente Salvatore Fuda al termine della conferenza stampa di Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria per il coordinamento della gestione del circuito dei rifiuti durante il periodo estivo

Si è svolta questa mattina, a Palazzo Alvaro, la conferenza stampa di Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria per il coordinamento della gestione del circuito dei rifiuti durante il periodo estivo. Presenti, tra gli altri, il Consigliere metropolitano delegato all’Ambiente Salvatore Fuda, che al termine della conferenza ha parlato ai nostri microfoni per spiegare quelle che sono le prossime novità.

“L’Ups rifiuti – ha detto – sta lavorando anche per assicurare l’efficienza dei tre impianti presenti in città e provincia: Sambatello, Siderno e Gioia Tauro. Si è programmato un piano per favorire l’uscita degli scarti di lavorazione, più o meno 240 tonnellate al giorno. Si prevede che una parte di questi scarti vengano portati oltre che nell’unico posto in regione, e cioè a Lamezia Terme, anche fuori, tra Puglia, Sicilia e Mantova. L’unica via d’uscita vera è produrre meno rifiuti: chiediamo per questo la collaborazione dei cittadini a differenziare il più possibile. Oggi sono già partiti i lavori per l’impianto di Sambatello. Contiamo che in un anno, un anno e mezzo si possano dare risposte a tutta la città metropolitana, sarà una risorsa importante”.