Lotto: vincita da 36 mila euro a Rende

28 Luglio 2021 11:43

Rende: il Lotto fa tappa in Calabria grazie a una giocata di tre numeri

Il Lotto fa tappa in Calabria. Nel concorso del 27 luglio, rileva agipronews, è stata centrata una vincita da 36.625 euro a Rende (CS) grazie a una giocata di tre numeri in cui sono stati centrati sia l’ambo che il terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,3 milioni di euro, per un totale di quasi 670 milioni da inizio anno.