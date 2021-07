Reggio Calabria, l’ex cinema Orchidea riprenderà vita. Vermiglio: “lavori completati entro fine 2022” [FOTO E VIDEO INTERVISTA]

3 Luglio 2021 13:22

Il presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria ha spiegato i dettagli del progetto che porterà alla riqualificazione dello storico immobile dell’ex cinema Orchidea

Si è tenuta questa mattina presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio la conferenza stampa di presentazione del Concorso internazionale di progettazione a procedura aperta a due gradi, dal titolo “Mediterranean Cultural Gate” per la riqualificazione dello storico immobile dell’ex cinema Orchidea e la riconversione dello stesso edificio in un polo museale e culturale. “E’ stato avviato il concorso di progettazione per dare nuova linfa ad un fabbricato che ormai era in disuso. Stiamo riuscendo a portare avanti l’iniziativa con grande prospettiva”, ha affermato ai nostri microfoni Salvatore Vermiglio, presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria.

“Contiamo entro fine anno di aggiudicare il concorso di progettazione a due gradi, al vincitore sarà affidato il progetto esecutivo. Si spera di concludere i lavori entro la fine dell’anno prossimo. I fondi sono già stati stanziati”, prosegue Vermiglio che all’interno della vicenda ha sottoscritto il protocollo d’intesa per l’utilizzo della piattaforma informatica per la gestione della procedura concorsuale. Di seguito il VIDEO completo dell’intervista.