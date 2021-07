Reggio Calabria: presentata la X tappa del “Ping Pong Tour 2021”

29 Luglio 2021 17:46

Reggio Calabria, il “Ping Pong Tour 2021” è stato presentato a Palazzo San Giorgio

Nella sede comunale di Palazzo San Giorgio è stata presentata questa mattina la tappa di Reggio Calabria del “Ping Pong Tour 2021 … a TTX experience #RESTART#”, il progetto promozionale ideato dalla Federazione Italiana Tennistavolo per portare il Table Tennis X in giro per l’Italia.

Sono intervenuti Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, Giuggi Palmenta, assessora comunale allo sport, Mario Cardia, consigliere delegato all’Estate Reggina, Marisa La Nucara, delegata provinciale del CONI Calabria, Giovanni Giarmoleo, vicepresidente CIP Calabria, Claudio Brandi, presidente dell’ASD Tennistavolo Casper e, in rappresentanza della FITeT, il consigliere federale Giuseppe Petralia e il consigliere regionale Antonello Tortorella.

La decima delle venti tappe in programma, per coniugare sport e divertimento all’aria aperta nell’estate della ripartenza, dopo una stagione agonistica complicata dalle limitazioni imposte dalla pandemia, si svolgerà sul lungomare di Reggio Calabria e sarà un evento Fest, caratterizzato, dunque, dal più alto livello organizzativo e alla presenza di campioni di rilievo nazionale.

Durerà tre giorni, dal pomeriggio di venerdì 30 luglio fino a domenica 1 agosto, e avrà come sfondo il meraviglioso scenario dello Stretto. La manifestazione sarà organizzata dall’ASD Tennistavolo Casper, con la collaborazione dei Comitati Regionali calabresi della FITeT, presieduto da Stefano Sdringola, del CONI, del CIP, della Federazione Italiana Danza Sportiva e della Federazione Italiana Sport Rotellistici. L’appuntamento è inserito nel palinsesto dell’Estate Reggina e ha il patrocinio della Città di Reggio Calabria.

«Come amministrazione comunale – ha spiegato il sindaco Falcomatà – in questi anni abbiamo sempre considerato lo sport un vero e proprio diritto di cittadinanza, al pari di tutti gli altri che devono essere presenti in una comunità. Per noi è dunque veicolo di socialità, educazione e cultura e deve essere praticato anche all’aperto. Non è un caso, infatti, che lo sport, per i valori che porta con sé, sia stato inserito all’interno del cartellone dell’Estate Reggina e questa tappa del “Ping Pong Tour 2021” darà lustro a Reggio Calabria. Sarà anche un motivo di riflessione su quanto sia importante che in ogni piazza e in ogni area della nostra città possano, piano piano e volta per volta, essere introdotti dei tavoli da ping pong. Grazie a tutti e in bocca al lupo».

Ha poi preso la parola l’assessora Palmenta:«Siamo felici e orgogliosi di ospitare questa tappa del “Ping Pong Tour 2021”, che vuole essere in rilancio attraverso lo sport, anche come gioco, come strumento di divertimento e promozione sportiva. Ringraziamo il Tennistavolo Casper del presidente Claudio Brandi, per essersi assunto l’onere dell’organizzazione di questo evento, che si svolgerà per tre giorni sul Lungomare e sarà un modo di ripartire e di provare a iniziare un ritorno alla normalità, con il sorriso e la spensieratezza del ping pong».

Per il consigliere Cardia «quest’anno all’interno dell’Estate Reggina abbiamo voluto inserire anche gli appuntamenti sportivi, per venire incontro a tutte le associazioni del territorio, dopo un periodo in cui purtroppo la pandemia l’ha fatta da padrona. Quella che presentiamo oggi è una manifestazione importante di rilevanza nazionale. Siamo contenti di poterlo patrocinare e di proporlo ai nostri cittadini».

Il presidente Brandi ha espresso la sua soddisfazione, perché «la FITeT ha premiato la progettualità della nostra associazione e ha affidato al TT Casper l’organizzazione di questa tappa calabrese, che siamo felici abbia trovato accoglienza nel palinsesto dell’Estate Reggina. Saranno tre giorni di sport e divertimento, con venti tavoli montati a disposizione di tutti coloro che vorranno sperimentare questa nuova disciplina, con le racchette in legno e le palline più grandi e pesanti del solito, per non subire l’influenza del vento. Ci saranno anche esibizioni di danza e pattinaggio e molta musica. Aspettiamo numerosi appassionati e semplici curiosi, per trascorrere delle ore piacevoli tutti insieme».

Il consigliere nazionale Petralia ha portato i saluti del presidente Renato Di Napoli e del Consiglio Federale:«A Reggio Calabria avremo uno dei due eventi Fest del circuito, l’altro si è tenuto a Riccione, e per la nostra città sarà un’occasione speciale. Sono grato all’amministrazione comunale, per aver sostenuto il TT Casper dell’amico Claudio nell’organizzazione, e all’Estate Reggina. Abbiamo voluto all’interno di questi tre giorni anche altre Federazioni, per proporre un progetto a 360°. Siamo convinti che “uniti si vinca”. Ringrazio anche il Comitato Regionale, presieduto da Stefano Sdringola, e mando un saluto a tutte le società calabresi del movimento pongistico. In Calabria ne abbiamo ben 20.»

Il Villaggio del TTX sarà allestito nella zona a nord della stazione Lido e i 20 tavoli saranno a disposizione di chiunque vorrà cimentarsi nella disciplina più “hot” dell’estate.

La colonna sonora sarà garantita dalla musica di Antenna Febea e ci sarà spazio anche per gli spettacoli del ricco programma di intrattenimento.

Sabato 31 luglio sarà la giornata principale, dedicata ai tornei di TTX. Al

mattino si inizierà con l’evento riservato ai bambini, mentre alle ore 17 andrà in scena la gara ufficiale, che decreterà il campione della tappa reggina. Ogni incontro si disputerà sulla distanza di due set su tre e ognuno terminerà non al raggiungimento di un certo numero di punti, ma allo scoccare dei due minuti.

È possibile iscriversi al torneo ufficiale online al link https://portale.fitet.org/ttx_tour/register.php?id=9 e venerdì (domani) direttamente nel Villaggio del TTX, dove si raccoglieranno anche le adesioni alla gara dei più piccoli.

Il “Ping Pong Tour 2021 … a TTX experience #RESTART#”, che coinvolge 14 Regioni, è realizzato con il patrocinio del Dipartimento per lo Sport della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di Sport e Salute Spa, del Comitato Italiano Paralimpico, dell’Istituto per il Credito Sportivo e della Fondazione Sport City, con i partner commerciali Decathlon (che avrà uno spazio all’interno del Villaggio) e Luanvi, il Charity Partner Play for Change e i Media Partner Corriere dello Sport, Tuttosport e la piattaforma Ogni Sport Oltre (OSO).