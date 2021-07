Reggio Calabria: premiazione del concorso di Poesia Fatamorgana

29 Luglio 2021 13:28

Pomeriggio dedicato alla Poesia ieri per Rizes l’Associazione culturale di promozione del territorio della Calabria. Premiazione in grande stile per tutti i poeti che hanno vinto i bellissimi premi ideati e realizzati dall’artista Angela Pellicanò e dal Laboratorio di Arte Contemporanea TECHNE’ di Reggio Calabria.

I poeti vincitori della sezione lingua italiana sono stati: Gaetano Cirillo (primo classificato), Antonella Smiriglia Fava (seconda classificata), Domenico Reale (terzo classificato).

I poeti vincitori della sezione in vernacolo sono stati: Francesco Briganti (primo classificato), Elisa La Rosa (seconda classificata) e Vincenzo Ragno (terzo classificato).

Premio speciale Rizes ai poeti Salvatore Marino per la poesia in lingua italiana e Paolo La Cava per i versi in dialetto reggino.

Menzioni di merito ai poeti Virginia Murru, Demetrio Bruno, Pina Calabro’ e Rosalia Vilardi.

Le giurate Terri Boemi, Angela Pellicanò e Mariella Dieni hanno effettuato un certosino lavoro di scelta estrinsecatosi nelle approfondite e curate motivazioni allegate ai premi.

Padrino d’eccezione lo Chef Filippo Cogliandro ambasciatore della calabresitá nel mondo. Nella splendida cornice dell’A Gourmet L’Accademia moltissimi i presenti ad ascoltare declamare i versi attraverso le voci delle attrici che si sono alternate nella recitazione: Nuccia Macrì, Terri Boemi, Tiziana Cordí.

Una serata all’insegna della Poesia ad essere tutti custodi di Morgana, La Fata dello Stretto.